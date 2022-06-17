Тюменская область и Армения подписали меморандум о сотрудничестве

Свои подписи в меморандуме о сотрудничестве поставили представители обеих сторон в ходе Петербургского международного экономического форума.
«На сегодняшний день торговый оборот с Арменией небольшой. Но это говорит только о том, торговые отношения с Арменией имеют большой потенциал, который в текущих условиях далеко еще не раскрыт»,отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Стоит отметить, что правительство Тюменской области планомерно осуществляет комплексную работу по развитию внешнеэкономической деятельности региона и наращиванию объемов несырьевого экспорта. В области работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Ранее «Наш Город» писал, что накануне Тюменская область и компания «Новый сухопутный Зерновой Коридор» подписали на форуме договор о строительстве линейного элеватора с объемом вместимости до 200 тысяч тонн зерна. Сооружение позволит аграриям региона увеличить объемы производства зерновых культур.