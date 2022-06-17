nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская область и Армения подписали меморандум о сотрудничестве

17 июня 12:01
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Тюменская область и Армения планируют вести совместную работу в области взаимного туризма, культуры, социально-экономических отрасли и сфере параллельного импорта по той номенклатуре, которая интересна тюменским предприятиям. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

Свои подписи в меморандуме о сотрудничестве поставили представители обеих сторон в ходе Петербургского международного экономического форума.

«На сегодняшний день торговый оборот с Арменией небольшой. Но это говорит только о том, торговые отношения с Арменией имеют большой потенциал, который в текущих условиях далеко еще не раскрыт»,отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области планомерно осуществляет комплексную работу по развитию внешнеэкономической деятельности региона и наращиванию объемов несырьевого экспорта. В области работает Центр поддержки экспорта, где оказывают широкий спектр комплексных услуг: от консультаций до практической помощи по адаптации продукции к зарубежному рынку, поиску партнера и сопровождению экспортного контракта. Услуги экспортно ориентированным предприятиям Тюменской области оказывается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее «Наш Город» писал, что накануне Тюменская область и компания «Новый сухопутный Зерновой Коридор» подписали на форуме договор о строительстве линейного элеватора с объемом вместимости до 200 тысяч тонн зерна. Сооружение позволит аграриям региона увеличить объемы производства зерновых культур.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20