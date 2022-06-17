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Тля угрожает полям тюменских фермеров. Ситуацию усугубляет теплая погода

17 июня 14:12
Фото: 1Mi
Тюменским аграриям угрожает размножение тли, отмечает оперштаб. Она может испортить посевы гороха в Ишимском, Абатском и Казанском районах. Распространению вредителей может способствовать тёплая погода.

Тля может повредить и многолетние бобовые травы.

В настоящий момент тёплая и влажная погода способствует размножению вредителей. Между тем эксперты пока не ожидают серьёзных последствий для местных аграриев.

Стоит отметить, что за последнее время «горошек» серьёзно подорожал в магазинах. Раньше жестяную банку этого овоща (на 400 гр) можно было взять за 35 рублей. Теперь его стоимость увеличилась до 48-59 рублей. Немного снизилась стоимость моркови, но серьёзные подвижки в ценах ожидаются к концу июля.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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