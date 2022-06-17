Тля угрожает полям тюменских фермеров. Ситуацию усугубляет теплая погода

Стоит отметить, что за последнее время «горошек» серьёзно подорожал в магазинах. Раньше жестяную банку этого овоща (на 400 гр) можно было взять за 35 рублей. Теперь его стоимость увеличилась до 48-59 рублей. Немного снизилась стоимость моркови, но серьёзные подвижки в ценах ожидаются к концу июля.