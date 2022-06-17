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Теплую и ясную погоду прогнозируют в пятницу в Тюмени

17 июня 01:03
Фото: 1Mi
В пятницу синоптики прогнозируют тёплую и ясную погоду, сообщает Гисметео.

Днём столбики термометра поднимутся до + 25 градусов, осадков не ожидается. До самого вечера в областной столице ожидается штиль, атмосферное давление ниже нормы. Влажность около 60%.

Небольшой дождь возможен в субботу, выпадет около 1 мм осадков. При этом в городе потеплеет до + 26 градусов, скорость ветра повысится до 1-3 метров в секунду. Вечером в Тюмени будет пасмурно.

В воскресенье существенных осадков не ожидается, температура воздуха днём составит + 25 градусов. Скорость ветра 2-3 метра в секунду, погода будет пасмурной. Атмосферное давление ниже нормы.

На следующей неделе потеплеет до + 30 градусов, возможен штормовой ветер. Выпадет примерно 2-3 мм осадков.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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