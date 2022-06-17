Соль и грязь — вечные спутники тюменских дорог

«Проблема на тротуарах и площадях. Летом все места, где уложена брусчатка, ржавые. Потому что солью посыпать боятся — разъедает. И их чистят спецтехникой, металлическими щетками. К лету всё это покрытие ржавеет. Тротуары и площади можно обрабатывать средством „Нордикс“. Его применяют в аэропортах. Он органически чистый, но дорогой»,уточнил Алексей в разговоре с «Нашим городом».