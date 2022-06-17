Соль и грязь — вечные спутники тюменских дорог

В теплое время года в соли нет необходимости, но дороги все равно остаются грязными. Грязь разносят автомобили, выезжающие со строительных площадок, второстепенных выездов. В сезон дождей горожане часто жалуются на обслуживание дорог и тротуаров.
Например, в конце марта этого года жители ЖК «Преображенский» проводили строительные работы, разрыли канавы. Тюменцам приходилось идти по грязи из снега, песка и глины. А с колясками по такой каше проехать еще сложнее.
А в середине сентября прошлого года местные жители были недовольны стройкой на улице Профсоюзной. Спецтехника ездила по площадке, а позже выезжала на дороги города и разносила грязь.
Еще одна проблема — второстепенные неасфальтированные дороги. Автомобили выезжают, допустим, из СНТ, и грязь с колес остается на дорожном покрытии. Позже она разносится по всей Тюмени.
По мнению почетного строителя России Алексея Савоськина, за этим должны следить местные власти. Он рассказал о способах борьбы с грязью в современном городе.
«На выезде со строительных площадок должны стоять мойки, чтобы смывать всю грязь. Так же это могут сделать жители СНТ, где часто образуется слякоть. Ну или асфальтировать „грязные“ дороги. Город должен быть чистым»,уточнил собеседник.
Более того, за грязные колеса можно получить штраф. Это предусматривает статья 12.23 Кодекса РФ. Если на колесах спецтранспорта слой грязи такой, что пачкает дорожное покрытие, то придется понести ответственность. Граждане заплатят штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностные лица — 25 тысяч рублей, юридические лица — 300 тысяч рублей.
Дело в том, что грязь на дорогах может создавать угрозу безопасности дорожного движения. Комья грязи и камни могут стать причиной заноса автомобилей и аварийных ситуаций. Савоськин предупредил автомобилистов, что ГИБДД следит за соблюдением этой статьи.
Зимой справиться с коркой льда на дорогах помогают реагенты. Соль, которую распределяют по дорожному покрытию, топит лед. Как правило, в Тюмени используют галит — он состоит из технического хлористого натрия с примесями. Из-за соли ржавеют автомобили, трескаются лапы у собак, везде слякоть и грязь.
Местные жители регулярно жалуются на кашу на дорогах и тротуарах. Горожанам приходится либо идти по льду и пытаться не упасть, либо пробираться через кучи грязи. Автолюбители тоже не в восторге — эта слякоть пачкает машины, детали быстрее теряют привлекательный внешний вид.
«Зачем сыпать соль на дороге в -20? Машина грязная, дорога мокрая как весной. Вам что, мойки процент какой-то отдают? Другого оправдания я не вижу»,написал в соцсетях Роман Ч.
Против соли в качестве противогололедного средства выступают и владельцы животных. Вещества на тротуарах зимней Тюмени разъедают лапы питомцев. Местным жителям приходится покупать специальные ботинки для животных, чтобы обезопасить их.
С «Нашим Городом» связался Николай Мундуть с призывом заменить соль на песок. Он аргументирует это тем, что песок стоит дешевле, действует дольше, не вредит автомобилям. Также он уточнил, что из-за «соленых» дорог улицы выглядят некрасиво.
«Соль хоть и имеет белый цвет, но через некоторое время на дорожной покрытии образуется взвесь из разъеденного льда и снега. Получается грязный и мрачный внешний вид улицы. Песок же имеет естественный песчаный цвет. И все понимают о распределении песчаной субстанции по дороге»,уточнил собеседник.
Однако песок — это не самая лучшая альтернатива. Люди и автомобили передвигаются по Тюмени и разносят грязь. А летом песок с дорог не исчезает, а превращается в пыль, которой дышат горожане. Как итог — грязные площади и парки, дворы, парковки.
Альтернативу галиту и песку предложил Алексей Савоськин, почетный строитель России. Он уверен, что нужно применять более современные средства, чтобы все были довольны.
«Проблема на тротуарах и площадях. Летом все места, где уложена брусчатка, ржавые. Потому что солью посыпать боятся — разъедает. И их чистят спецтехникой, металлическими щетками. К лету всё это покрытие ржавеет. Тротуары и площади можно обрабатывать средством „Нордикс“. Его применяют в аэропортах. Он органически чистый, но дорогой»,уточнил Алексей в разговоре с «Нашим городом».
Градостроитель считает, что из-за стоимости можно использовать это средство лишь точечно — на центральных площадях, мостах, путепроводах. Так как при использовании галита он вместе со снегом попадает в реки, капает на автомобили. Савоськин добавил, что «Нордикс» не вредит окружающей среде и не портит машины.
Еще одно предложение — воспользоваться пленочными технологиями с нагревом. Тюменец пояснил, что такую пленку можно укладывать на остановочные комплексы, так как там большой поток людей. С помощью этого «солить» остановки не придется, и обувь местных жителей останется целой.
«Город должен быть белым, у нас же Сибирь. Это будет привлекать и туристов, и инвесторов. Какому туристу понравится ходить по соляным тротуарам?»,пояснил горожанин.
Как заверил Алексей, горизонта для экспериментов нет. Можно пробовать различные средства, их дозировку. Среди разработок есть и «легкие бетоны», обладающие теплоизоляционным свойством.
Большое количество ДТП на путепроводах зимой эксперт списал на несвоевременные действия властей. По словам мужчины, путепроводы промерзают быстрее. И чтобы это предотвратить, их нужно обрабатывать с опережением.
«На дорогах в Тюмени начали использовать шероховатые покрытия, поэтому соли на них стало меньше. Гололеда становится меньше, если камни в составе смеси для асфальта больше. Да, такие дороги шумные. Но в Европе делают более мягкие покрытия, вносят в состав вносят резину и полимеры. Когда машина едет, лед просто ломается»,вспомнил собеседник.
Строитель подытожил, что альтернатив соли и песку много. Город развивается, технологии меняются. Мужчина верит, что в областной столице присмотрятся к тенденциям других стран. Если с улиц Тюмени пропадет едкая соль и песок, то жалоб от горожан станет меньше, а дороги зимой станут безопаснее.