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Прокуратура Тюменской области встала на сторону жителей улицы Изумрудной

17 июня 05:34
Фото: «НашГород»
Срок расселения дома № 9 на улице Изумрудной установлен без учета его технического состояния и не отвечает признакам разумности, об этом «Нашему городу» сообщила областная прокуратура, проведя проверку после нашей публикации. Власти планировали расселить дом, признанный аварийным еще в 2017-м году, только в 2029-м.

Тюменская областная прокуратура, проведя проверку, заключила, что срок переселения жителей Изумрудной, 9, назначенный на 2029-й год следует оспорить.

«Распоряжением администрации города Тюмени многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения граждан установлен до 01.01.2029. Срок расселения установлен без учета его технического состояния и не отвечает признакам разумности. Прокуратурой направлено в суд исковое заявление в целях сокращения установленного срока», сообщил «Нашему городу» начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства Денис Тамашакин

Напомним, что после признания дома на Изумрудной аварийным, жителей обещали переселить в 2019-м году. Но позже планы изменились. Сейчас жителям приходится жить в полуразрушенном доме и надеяться на прокуратуру.

Подробнее об истории дома № 9 на улице Изумрудной мы писали здесь.

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#Новости#Алена Патрушева#Город
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