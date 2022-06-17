Прокуратура Тюменской области встала на сторону жителей улицы Изумрудной

Срок расселения дома № 9 на улице Изумрудной установлен без учета его технического состояния и не отвечает признакам разумности, об этом «Нашему городу» сообщила областная прокуратура, проведя проверку после нашей публикации. Власти планировали расселить дом, признанный аварийным еще в 2017-м году, только в 2029-м.

Тюменская областная прокуратура, проведя проверку, заключила, что срок переселения жителей Изумрудной, 9, назначенный на 2029-й год следует оспорить. «Распоряжением администрации города Тюмени многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения граждан установлен до 01.01.2029. Срок расселения установлен без учета его технического состояния и не отвечает признакам разумности. Прокуратурой направлено в суд исковое заявление в целях сокращения установленного срока», сообщил «Нашему городу» начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства Денис Тамашакин Напомним, что после признания дома на Изумрудной аварийным, жителей обещали переселить в 2019-м году. Но позже планы изменились. Сейчас жителям приходится жить в полуразрушенном доме и надеяться на прокуратуру. Подробнее об истории дома № 9 на улице Изумрудной мы писали здесь. Материалы по теме Тюменские аварийщики боятся не дожить до расселения