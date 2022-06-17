Прокуратура Тюменской области встала на сторону жителей улицы Изумрудной

Тюменская областная прокуратура, проведя проверку, заключила, что срок переселения жителей Изумрудной, 9, назначенный на 2029-й год следует оспорить.
«Распоряжением администрации города Тюмени многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, срок отселения граждан установлен до 01.01.2029. Срок расселения установлен без учета его технического состояния и не отвечает признакам разумности. Прокуратурой направлено в суд исковое заявление в целях сокращения установленного срока», сообщил «Нашему городу» начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства Денис Тамашакин
Напомним, что после признания дома на Изумрудной аварийным, жителей обещали переселить в 2019-м году. Но позже планы изменились. Сейчас жителям приходится жить в полуразрушенном доме и надеяться на прокуратуру.