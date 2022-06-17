Представители ТПП РФ рассказали о деталях международной повестки на ПМЭФ

Как сообщает , главное внимание участников обсуждения было направлено на то, как станут укрепляться торгово-экономические связи стран, которые приедут на саммит.
Как свидетельствуют данные ШОС, товарооборот между странами Центральной Азии в минувшем году достиг почти 14 миллиардов долларов. Это на 70 процентов больше, чем было пять лет назад.
По данным президента ТПП РФ Сергея Катырина, в перечень главных вопросов деловой повестки ШОС включено немало важных тем. Это касается промышленной кооперации, финансирования, взаимозачетов в национальных валютах, логистики. По его словам, на ПМЭФ в связи с этим говорили о необходимости создания контейнерного парка, международных переходах, участии обеспечивающих перевозки транспортных компаниях, сухопутных компаниях. «Естественно, говорили и о тех преимуществах и ресурсах, которые у нас есть, и о том, как их использовать», - сказал руководитель палаты.
По информации вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, сегодня российским правительством предоставляется ряд мер, направленных на поддержку предпринимателей. Но как говорит бизнес, этого недостаточно. Он не получает всей необходимой информации об открывшихся нишах, которые освободились после ухода ряда фирм, «где чего не хватает». Предприниматели говорят о нехватке технологических партнеров и о том, что им нужны дешевые долгосрочные займы.
По словам вице-президента палаты Владимира Падалко, который озвучил международную повестку ТПП РФ на ПМЭФ, началом сегодняшнего дня стало мероприятие палаты, посвященное ШОС. Было выслушано мнение большой авторитетной команды, прогнозирующей, что принесет ближайшее будущее. Темой диалога РФ-КНР стал вопрос, будет ли Китай исполнять роль трейдера России в ближайшем будущем? По мнению Падалко, шансы на это весьма велики. Стратегическое партнерство в данном направлении будет развиваться, и форум этому способствует. Палата на ПМЭФ отвечает за форум БРИКС, на котором предстоит обсуждать очень интересные идеи. Не забудут и про западных партнеров, которых «бросать нельзя». В ходе совместного разговора с ними предстоит искать выход из создавшейся ситуации. Со стороны Падалко последовало обещание им помочь и предоставить все необходимое.