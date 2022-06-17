Представители ТПП РФ рассказали о деталях международной повестки на ПМЭФ

По словам вице-президента палаты Владимира Падалко, который озвучил международную повестку ТПП РФ на ПМЭФ, началом сегодняшнего дня стало мероприятие палаты, посвященное ШОС. Было выслушано мнение большой авторитетной команды, прогнозирующей, что принесет ближайшее будущее. Темой диалога РФ-КНР стал вопрос, будет ли Китай исполнять роль трейдера России в ближайшем будущем? По мнению Падалко, шансы на это весьма велики. Стратегическое партнерство в данном направлении будет развиваться, и форум этому способствует. Палата на ПМЭФ отвечает за форум БРИКС, на котором предстоит обсуждать очень интересные идеи. Не забудут и про западных партнеров, которых «бросать нельзя». В ходе совместного разговора с ними предстоит искать выход из создавшейся ситуации. Со стороны Падалко последовало обещание им помочь и предоставить все необходимое.