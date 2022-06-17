«Нориникель» объявил о создании экологичного производства под Мурманском

В перспективе планируется укрепить роль Кольского дивизиона в качестве рафинировочного центра «Норникеля». С этой целью реализуется инвестиционный проект «Большая медь». Так, до 2025 года в Мончегорске откроется новое медерафинировочное производство, которое будет функционировать на базе технологии «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция». Применение этой технологии позволит в дальнейшем минимизировать воздействие на окружающую среду (извлечение серы в кислоту достигнет 99,5%, на производстве заработает бессточная замкнутая система водооборота).