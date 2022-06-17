«Нориникель» объявил о создании экологичного производства под Мурманском

Издание newizv.ru сообщает, в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис и старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий подписали меморандум.
По итогам 2021 года Кольский дивизион «Норникеля» первым достиг тех целей, которые были поставлены в рамках экологической инициативы компании с целью сокращения объемов выброса диоксида серы — «Серной программы».
В перспективе планируется укрепить роль Кольского дивизиона в качестве рафинировочного центра «Норникеля». С этой целью реализуется инвестиционный проект «Большая медь». Так, до 2025 года в Мончегорске откроется новое медерафинировочное производство, которое будет функционировать на базе технологии «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция». Применение этой технологии позволит в дальнейшем минимизировать воздействие на окружающую среду (извлечение серы в кислоту достигнет 99,5%, на производстве заработает бессточная замкнутая система водооборота).
Озвучены планы по открытию нового отделения разделения файнштейна. Его работа обеспечить возможности для проведения реконфигурации рафинировочных мощностей с целью повышения объемов производства цветных металлов.
Сергей Дубовицкий заявил, что в Мончегорске будет создано высокоэффективное современное экологичное производство меди. По словам Дубовицкого, это сложный и большой инвестиционный проект, в рамках реализации которого «Норникель» находит полное взаимопонимание с правительством региона и его губернатором.
Кроме того, «Норникель» и правительство Мурманского региона сделали совместное заявление еще об одном зеленом проекте в сфере энергетики, который будет реализован также в Мончегорске. В рамках этого проекта устаревшую мазутную котельную, обеспечивающую нужды промплощадки и отапливающую город, заменят на современную электрическую.
По слова вице-президента «Норникеля» по энергетике Евгения Федорова, сокращение воздействия на окружающую среду — важный шаг в направлении организации производства зеленых металлов. Как отметил Федоров, повышается эффективность производственных процессов, начиная со снижения расходов на энергоресурсы до оптимизации финансовых затрат на логистику топлива.
Андрей Чибис отметил, что охрана окружающей среды определена одной из ключевых задач в рамках Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. В качестве цели Чибис обозначил развитие инфраструктуры с учетом актуальных требований и при условии сохранения уникальности территорий Арктики. Подписанное соглашение, отметил Андрей Чибис, станет вкладом в сохранение природы Арктики в будущем. В качестве стратегического направления в концепции развития энергетики Чибис отметил освобождение региона от мазутной зависимости.