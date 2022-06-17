На ПМЭФ заключили договор о возведении Центра Боевых Искусств во Владивостоке

Для содействия достижению показателей Нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2035 года в области спорта реализуется проект «Владивостокский Центр боевых искусств». Авторы проекта отметили, что в центре планируется расположить две арены для того, чтобы проводить турниры, а также современные тематические спортзалы, бассейн, оздоровительный центр и кабинеты спортивного массажа. Центр возведут в жилом районе «Снеговая падь». В его состав войдет также объект реконструкции — ФОК, пишет vostokmedia.com