На ПМЭФ заключили договор о возведении Центра Боевых Искусств во Владивостоке

Для содействия достижению показателей Нацпрограммы развития Дальнего Востока до 2035 года в области спорта реализуется проект «Владивостокский Центр боевых искусств». Авторы проекта отметили, что в центре планируется расположить две арены для того, чтобы проводить турниры, а также современные тематические спортзалы, бассейн, оздоровительный центр и кабинеты спортивного массажа. Центр возведут в жилом районе «Снеговая падь». В его состав войдет также объект реконструкции — ФОК, пишет vostokmedia.com
Финансирование проекта будет выполнено в рамках программы Минвостокразвития РФ «Дальневосточная концессия». Инвесторами станут ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация» и управляющая компания «Сила Роста». В качестве оператора проекта выступит специальная проектная компания ООО «Восточный Центр боевых искусств». Отмечается, что концессионную инициативу подали в этом году девятого марта. Вскоре будет подписано соглашение. Срок его действия составит 17 лет, а потребность в финансировании – порядка 9,8 миллиарда рублей, учитывая капитальный грант около 1,3 миллиарда рублей.
Как сообщил Станислав Неверов, гендиректор ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация», важно вкладываться не только в развитие экономики региона, но и в развитие общества. Этот центр станет важнейшей составляющей социальной инфраструктуры Владивостока. В будущем он станет базой, где будут проводиться соревнования международного уровня. Также планируется, что центр станет местом для подготовки российских спортсменов к состязаниям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
При этом директор по развитию и связям с общественностью градостроительного института «Мирпроект» Диана Синдревич сообщила, что Дальневосточный регион считается основным для компании.
Она также добавила, что во Владивостоке располагается одно из шести региональных представительств компании. Сотрудники градостроительного института отлично знают территорию региона. В ходе проектирования Центра боевых искусств будут применяться имеющиеся наработки и знания.