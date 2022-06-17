Имущество - в рост: россияне стали больше заботиться о собственном благосостоянии

«ВСК развивалась и росла вместе с рынком, мы наблюдали как «бум» страхования имущества в связи со стихийными бедствиями в 2010 году[5], так и небольшую стагнацию сегмента в 2020 году на фоне снижения доходов населения[6]. Финансовые показатели страховщика всегда отражают не просто прибыль компании, но и степень доверия со стороны клиентов. Основной задачей любой страховой компании является финансовая поддержка страхователей, на первом месте всегда должны быть их интересы. Для примера, объем выплат нашим клиентам–физлицам составил по итогам года 644 млн рублей[7]. Все это позволяет ВСК удерживать стабильно высокий уровень качества сервиса, наращивать долю данного вида страхования в портфеле ВСК. Так, если в 2012 году на ИФЛ приходилось 4,2% сборов компании, то по итогам 2021 года этот показатель вырос до 10,6%», — отмечает Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.