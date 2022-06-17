Депутаты городской Думы анализируют отчет главы Тюмени за 2021 год

По мнению Александра Пивторака, тюменский опыт благоустройства территорий — один из лучших в стране. В 2021 году строители привели в порядок 52 двора и 9 зеленых уголков. «Жители сами решают, каким быть двору или скверу, и только от горожан зависит, как долго прослужат обновленные объекты», — отметил депутат.