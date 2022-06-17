Депутаты городской Думы анализируют отчет главы Тюмени за 2021 год

В нем представлены основные итоги социально-экономического развития и исполнение бюджета за минувший финансовый период, названы ключевые направления улучшения городской инфраструктуры и достижения муниципалитета в сферах образования, культуры и спорта.
Депутат Екатерина Вешкурцева оценила, что программа расселения и сноса аварийного жилья в областном центре реализуется с опережением сроков.
«В моем избирательном округе преобладает старая застройка, в 2021 году расселили 11 многоквартирных домов. Тюменцам предоставили 45 благоустроенных квартир, 32 собственника получили денежную компенсацию. Всего же 351 житель нашего округа получил возможность улучшить жилищные условия. Это доказывает, что в городе работает команда профессионалов, которая делает все возможное для повышения качества жизни людей»,напомнила она.
По мнению Александра Пивторака, тюменский опыт благоустройства территорий — один из лучших в стране. В 2021 году строители привели в порядок 52 двора и 9 зеленых уголков. «Жители сами решают, каким быть двору или скверу, и только от горожан зависит, как долго прослужат обновленные объекты», — отметил депутат.
Фундаментом любых положительных изменений является стабильная экономическая ситуация, убеждена Наталья Проскурякова. В 2021 году в бюджет Тюмени поступило 35 млрд 54 млн рублей, и большую лепту в наполнение городской казны внесло бизнес-сообщество.
«Городские власти оказывали поддержку микро-, малому и среднему предпринимательству в финансовой, имущественной и информационной части. Статистика, представленная в отчете главы Тюмени, демонстрирует прирост количества субъектов предпринимательства на 4 процента в сравнении с 2020 годом. Настолько же возросла доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций»,рассказала депутат.
Несколько лет подряд Тюмень поступательно развивается по всем ключевым направлениям, прокомментировал председатель городской Думы Евгений Заболотный.
«В 2021 году появлялись новые социальные и дорожные объекты, рабочие места, была оказана поддержка горожанам в преодолении последствий коронавирусной инфекции. Радует, что ограничительные меры не оказали большого влияния на темпы строительства и капительного ремонта жилья. Перед властями стоят серьезные задачи в будущем, и команда администрации под руководством Руслана Кухарука имеет все инструменты и знания, чтобы сними успешно справиться»,отметил Евгений Борисович.
Отчет главы Тюмени депутаты заслушают на заседании Думы 30июня.