Бывшую базу отдыха ТюмГУ продадут на торгах, чтобы сохранить объект

Бывшую базу отдыха ТюмГУ выставят на торги, сообщает ТАСС. Об этом агенству рассказал зам гендиректора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. Цена объекта пока не называется, вместе с ним реализуют объекты культурного наследия.

Между тем, состояние зданий оставляет желать лучшего, многие из них в предаварийном состоянии. «Есть интересный объект в Краснодарском крае — бывшая база отдыха Тюменского госуниверситета „Солнышко“ на курорте Шепси в Туапсинском районе»рассказал Филиппов. Несколько объектов культурного наследия продают другим собственникам, чтобы избежать их дальнейшего разрушения. Предварительные сроки торгов пока не называются. Ранее стало известно, что около озера Андреевское (в районе Тюмени) продают люксовую базу отдыха за 64 млн рублей. Материалы по теме В Тюмени у озера Андреевское продают люксовую базу отдыха за 64 млн рублей