Билеты на юг за 4 тысячи, перекрытие Пермякова, скончался экс-начальник ТОСЭР

Скончался экс-начальник ТОСЭР
В Тюмени 16 июня умер Святослав Федюшин, который проработал в службе спасения 17 лет. Он уволился в 2017 году.
Известно, что он в 1999 году его наградили нагрудным знаком МЧС России «За заслуги». Также стоит отметить, что он участвовал в спасении на местном заводе ТАТЭ.
На момент смерти бывшему начальнику ТОСЭР было 68 лет.
Проститься с погибшим собираются 19 июня в 11:00 в ритуальном зале № 2 деревни Патрушева.
Тюменцы смогут полететь на юг за 4 тысячи рублей
Как сообщает авиакомпания «Ямал», появится возможность из Тюмени отправиться в Минеральные воды. Авиабилет обойдется желающим в 4 тысячи рублей и выше. «Ямал» таким образом устроил распродажу.
По этому тарифы тюменцы смогут приобретать билеты до 27 сентября текущего года. Получить спецусловия можно на официальном сайте авиакомпании.
Напомним, что авиакомпанией Utair были отменены перелеты из областной столицы в Анапу. Ранее планировалось, что на это направлению тюменцы смогут покупать билеты со 2 августа по 25 сентября текущего года.
В Тюмени на месяц ограничат движение по Пермякова
Как рассказали «Нашему городу» в администрации Тюмени, до середины июля в городе будет ограничено движение по улице Пермякова. Перекрытие дороги происходит из-за ремонта трубопровода.
Планируется 3 этапа работ. В первую очередь, с 27 июня по 3 июля, реконструкция затронет участок Пермякова по направлению к улице Республики. Второй этап пройдет с 8 по 11 июля на участке улицы Республики около дома № 196а. Последние работы будут проведены с 11 по 17 июля на подъеме на путепровод по улице Пермякова с улицы Республики при движении из центра Тюмени.