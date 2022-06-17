Билеты на юг за 4 тысячи, перекрытие Пермякова, скончался экс-начальник ТОСЭР

Планируется 3 этапа работ. В первую очередь, с 27 июня по 3 июля, реконструкция затронет участок Пермякова по направлению к улице Республики. Второй этап пройдет с 8 по 11 июля на участке улицы Республики около дома № 196а. Последние работы будут проведены с 11 по 17 июля на подъеме на путепровод по улице Пермякова с улицы Республики при движении из центра Тюмени.