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Банк «Траст» обеспечил два года непрерывной деятельности своей компании «Ростагро»

17 июня 08:09
Фото: piqsels.com
До конца 2023 года ГК «Ростагро» обеспечена необходимой техникой и запчастями, сообщили в банке непрофильных активов «Траст», под управлением которого находится компания.

ГК «Ростагро» входит в двадцатку владельцев сельхозугодий в России с площадью земель порядка 300 тыс. Гектаров (по данным BELF). Компания владеет собственным парком, насчитывающим 650 единиц современной сельскохозяйственной техники. Ее активы сосредоточены в Пермской и Саратовской областях.

«В текущих условиях затрудненных поставок и ремонта главная задача всех аграриев — обеспечить себя техникой и оборудованием. Мы закупили все необходимое на этот и следующий сезоны, нивелировав риски технического ухудшения состояния оборудования», — отметил управляющий директор УК «Траст-ПА» Антон Уланов.

«Также уже запланирована закупка к посевной 2023 года всего необходимого сырья, в том числе средств защиты растений и удобрений. Таким образом, инвестор приобретет компанию, обеспеченную всем необходимым для своей деятельности на этот и следующий сезоны», — подчеркнул он.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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