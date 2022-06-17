Банк «Траст» обеспечил два года непрерывной деятельности своей компании «Ростагро»

ГК «Ростагро» входит в двадцатку владельцев сельхозугодий в России с площадью земель порядка 300 тыс. Гектаров (по данным BELF). Компания владеет собственным парком, насчитывающим 650 единиц современной сельскохозяйственной техники. Ее активы сосредоточены в Пермской и Саратовской областях.
«В текущих условиях затрудненных поставок и ремонта главная задача всех аграриев — обеспечить себя техникой и оборудованием. Мы закупили все необходимое на этот и следующий сезоны, нивелировав риски технического ухудшения состояния оборудования», — отметил управляющий директор УК «Траст-ПА» Антон Уланов.