Банк «Траст» обеспечил два года непрерывной деятельности своей компании «Ростагро»

«Также уже запланирована закупка к посевной 2023 года всего необходимого сырья, в том числе средств защиты растений и удобрений. Таким образом, инвестор приобретет компанию, обеспеченную всем необходимым для своей деятельности на этот и следующий сезоны», — подчеркнул он.