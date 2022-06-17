«Атомайз» обучит пользователей обращению с цифровыми финансовыми активами

Играм будет оказана поддержка платформы в том, что касается выпуска ЦФА. При этом «Атомайз Россия» намерена заняться разработкой токенов для киберпроекта — в отличие от биткоина, цифровых аналогов товаров и услуг. В будущем они рассматриваются в качестве важного инструмента, который будет использоваться в инвестировании и торговле.