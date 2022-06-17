«Атомайз» обучит пользователей обращению с цифровыми финансовыми активами

Как сообщает newsnn.ru, в данный момент специалисты платформы «Атомайз Россия», в числе инвесторов которой — «Интеррос» (владелец — Владимир Потанин), активно работают над тем, чтобы россияне могли пользоваться ЦФА. С этой целью с платформой подписали соглашение банк «Тинькофф» и киберпроект «Игры Будущего».
По данному соглашению в банке «Тинькофф» открывается «Номинальный Счет», который использует возможности, предоставляемые токенизационной платформой. Как отмечают представители банка, в ближайшее время «Тинькофф» планирует сделать более широкой линейку совместных сервисов. Так, банк «Тинькофф» вступит в партнерские отношения с «Атомайз Россия», чтобы можно было использовать возможности удаленной идентификации.
По информации, озвученной генеральным директором «Атомайз Россия» Екатериной Фроловичевой, первый партнер платформы в данном направлении — Росбанк. Его примеру последует «Тинькофф банк» с его отлично развитым сервисом идентификации, так как концепция этого банка изначально предполагала его абсолютно цифровой статус. И модель, в которой участвует сразу ряд банков, в идентификации для «Атомайза» является крайне важной.
Специалисты банка «Тинькофф» и «Атомайз Россия» проанализируют, каким образом можно за счет совместных усилий разрабатывать новые ЦФА на базе «Тинькофф Инвестиций».
На Петербургском международном экономическом форуме между «Атомайз Россия» и проектом «Игры Будущего» было подписано соглашение, предусматривающее создание международной площадки по киберспорту, на которой начнется работа в 2023–2024 годах. Она будет принимать регулярные международные соревнования по 15 высокотехнологичным дисциплинам. Это касается робототехники, киберспорта, гонок дронов, мобилити, экзоскелетов.
Играм будет оказана поддержка платформы в том, что касается выпуска ЦФА. При этом «Атомайз Россия» намерена заняться разработкой токенов для киберпроекта — в отличие от биткоина, цифровых аналогов товаров и услуг. В будущем они рассматриваются в качестве важного инструмента, который будет использоваться в инвестировании и торговле.
При сотрудничестве с «Играми Будущего» состоится встраивание финансовых инструментов в игровую и развлекательную индустрию. И тогда множество россиян посредством игровой платформы сможет обучиться пользованию токенами, которые выступят в качестве ключевого инструмента цифровой экономики будущего.