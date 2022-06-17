150 фур вторсырья направлено на переработку с ишимского мусоросортировочного завода

Вторичное сырьё из Ишима перерабатывается в Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Омске, Ульяновске и даже Санкт-Петербурге.
В основном ассортименте самого юного МСЗ в регионе 12 наименований вторично используемых ресурсов. Это несколько различных видов ПЭТ-бутылок, картона и бумаги, плёночные материалы, бой стекла, металлы, а также ПНД-флаконы, в которых обычно продаётся привычная всем жителям Тюменской области бытовая химия.
«За год работы мусоровозы совершили на завод уже более 14 тысяч рейсов. Сюда в ежедневном режиме без праздничных и выходных дней доставляются на обработку коммунальные отходы из каждого контейнера в одиннадцати муниципалитетах — Ишиме, Ишимском, Армизонском, Аромашевском, Абатском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Казанском, Сорокинском и Сладковсковском районах»,сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».