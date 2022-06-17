150 фур вторсырья направлено на переработку с ишимского мусоросортировочного завода

«За год работы мусоровозы совершили на завод уже более 14 тысяч рейсов. Сюда в ежедневном режиме без праздничных и выходных дней доставляются на обработку коммунальные отходы из каждого контейнера в одиннадцати муниципалитетах — Ишиме, Ишимском, Армизонском, Аромашевском, Абатском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Казанском, Сорокинском и Сладковсковском районах»,сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».