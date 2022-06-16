Жителям Тюмени стало душно в автобусах, кондиционеры не работают

Окна тоже не всегда открывают.
«Для чего город закупил новые автобусы с кондиционерами? Ни в одном автобусе городских маршрутов их не включают! Люди в переполненном автобусе, в жуткой духоте едут порой больше часа»сообщает подписчик тюменского паблика.
Между тем на следующей неделе в Тюмени ожидают до + 30 градусов тепла, возможны осадки и сильный ветер.
Стоит отметить, что в городе с 16 по 26 июня изменится схема работы навтобусов № 29, 29д, 42, 48, 51, 51д, 64 из-за ремонтных работ на улице Олимпийской.