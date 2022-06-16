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Жителям Тюмени стало душно в автобусах, кондиционеры не работают

16 июня 14:47
Фото: 1Mi
Жители Тюмени ждут возобновления работы кондиционеров в автобусах, сообщается в паблике «ЧС Тюмень». Сейчас в городе очень тепло, а в транспортных средствах становится очень душно.

Окна тоже не всегда открывают.

«Для чего город закупил новые автобусы с кондиционерами? Ни в одном автобусе городских маршрутов их не включают! Люди в переполненном автобусе, в жуткой духоте едут порой больше часа»сообщает подписчик тюменского паблика.

Между тем на следующей неделе в Тюмени ожидают до + 30 градусов тепла, возможны осадки и сильный ветер.

Стоит отметить, что в городе с 16 по 26 июня изменится схема работы навтобусов № 29, 29д, 42, 48, 51, 51д, 64 из-за ремонтных работ на улице Олимпийской.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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