Жители Тобольска не могут попасть на прием к стоматологу из-за сбоев «Госуслуг»

«Очередь нужно занимать желательно часов с 5, иначе за талоном не прорваться. Почему не выдают талоны на последующие дни? На стойке регистрации отправляют на госуслуги, но там постоянно «сервис Минздрава работает с перебоями, извините»сообщается в паблике ВК.