Жители Тобольска не могут попасть на прием к стоматологу из-за сбоев «Госуслуг»

Данная тема очень интересует тоболяков, в сети она собрала больше 100 комментариев.
«Очередь нужно занимать желательно часов с 5, иначе за талоном не прорваться. Почему не выдают талоны на последующие дни? На стойке регистрации отправляют на госуслуги, но там постоянно «сервис Минздрава работает с перебоями, извините»сообщается в паблике ВК.
По сообщениям Марины П. очередь приходится занимать с 3-х утра. Ещё хуже ситуация с протезированием. «Папа стоял в очереди на протезировании как инвалид и ветеран труда. Очередь подошла через 6 лет», - отметила тоболячка Виктория М.
Ранее прокуратура Тюменской области внесла представление ректору ТГМУ из-за стоматологической клиники.