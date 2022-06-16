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Жители Тобольска не могут попасть на прием к стоматологу из-за сбоев «Госуслуг»

16 июня 14:25
Фото: 1Mi
Жители Тобольска не могут записаться на приём в местную стоматологию из-за сбоя на сайте «Госуслуг», сообщают подписчики паблика «Типичный Тобольск». Для получения талона нужно занимать очередь ночью.

Данная тема очень интересует тоболяков, в сети она собрала больше 100 комментариев.

«Очередь нужно занимать желательно часов с 5, иначе за талоном не прорваться. Почему не выдают талоны на последующие дни? На стойке регистрации отправляют на госуслуги, но там постоянно «сервис Минздрава работает с перебоями, извините»сообщается в паблике ВК.

По сообщениям Марины П. очередь приходится занимать с 3-х утра. Ещё хуже ситуация с протезированием. «Папа стоял в очереди на протезировании как инвалид и ветеран труда. Очередь подошла через 6 лет», - отметила тоболячка Виктория М.

Ранее прокуратура Тюменской области внесла представление ректору ТГМУ из-за стоматологической клиники.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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