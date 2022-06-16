Водителей Тюмени не устраивает качество ремонта на Федюнинского и Самарцева

«Почему нельзя делать все поэтапно?! Самарцева вообще ежегодно и не по разу роете и делаете! Вы там что ищите? Клад, золото или нефть? Делайте тогда не кусками, а разом везде асфальт! А то дыры роете, потом закатываете, а они проседают и все заново»отмечает тюменка Кристина Н.
С 24 июня (недалеко от Самарцева) на месяц перекроют дорогу на улицах Тимирязева и Южной. В результате пробки на Молодёжной и Ставропольской в часы пик только увеличатся.
«Как вы умудряетесь на мосту Червишевского тракта с одной стороны мост ремонтировать с другой уже дыры»отмечает Инна М.