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Водителей Тюмени не устраивает качество ремонта на Федюнинского и Самарцева

16 июня 15:52
Фото: 1Mi
Автомобилистов Тюмени не устраивает качество ремонта трасс на улицах Федюнинского и Самарцева. При этом в южной части города могут появиться новые пробки из-за перекрытых улиц, сообщается в паблике «АВТО Тюмень. ДТП».

«Почему нельзя делать все поэтапно?! Самарцева вообще ежегодно и не по разу роете и делаете! Вы там что ищите? Клад, золото или нефть? Делайте тогда не кусками, а разом везде асфальт! А то дыры роете, потом закатываете, а они проседают и все заново»отмечает тюменка Кристина Н.

Фото: Яндекс-Карты

С 24 июня (недалеко от Самарцева) на месяц перекроют дорогу на улицах Тимирязева и Южной. В результате пробки на Молодёжной и Ставропольской в часы пик только увеличатся.

«Как вы умудряетесь на мосту Червишевского тракта с одной стороны мост ремонтировать с другой уже дыры»отмечает Инна М.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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