Водителей Тюмени не устраивает качество ремонта на Федюнинского и Самарцева

«Почему нельзя делать все поэтапно?! Самарцева вообще ежегодно и не по разу роете и делаете! Вы там что ищите? Клад, золото или нефть? Делайте тогда не кусками, а разом везде асфальт! А то дыры роете, потом закатываете, а они проседают и все заново»отмечает тюменка Кристина Н.