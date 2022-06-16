В Ялуторовске появился новый виртуальный концертный зал

ВКЗ открылся во дворце культуры «Арт-Вояж». Помещение вмещает порядка 400 человек и оборудовано качественным звуком и внушительным экраном. Стоит отметить, что первый виртуальный концертный зал открыл свои двери для зрителей в 2020 году. Этот ВКЗ открыт на базе городской библиотеки Ялуторовска.