В Ялуторовске появился новый виртуальный концертный зал

ВКЗ открылся во дворце культуры «Арт-Вояж». Помещение вмещает порядка 400 человек и оборудовано качественным звуком и внушительным экраном. Стоит отметить, что первый виртуальный концертный зал открыл свои двери для зрителей в 2020 году. Этот ВКЗ открыт на базе городской библиотеки Ялуторовска.
В честь открытия директор регионального департамента культуры пожелала шумных аплодисментов. Елена Майер также отметила, что зал получился отличным.
В этом году город отмечает 363-летие. В связи с эти в День города для ялуторовчан выступят бывший солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин и рэпер HOMIE.