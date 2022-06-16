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В Ялуторовске появился новый виртуальный концертный зал

16 июня 12:25
Фото: 1Mi
В Тюменской области открывается 31-й виртуальный концертный зал, об этом рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. В Ялуторовске это уже вторая такая площадка.
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Тюмень

ВКЗ открылся во дворце культуры «Арт-Вояж». Помещение вмещает порядка 400 человек и оборудовано качественным звуком и внушительным экраном. Стоит отметить, что первый виртуальный концертный зал открыл свои двери для зрителей в 2020 году. Этот ВКЗ открыт на базе городской библиотеки Ялуторовска.

В честь открытия директор регионального департамента культуры пожелала шумных аплодисментов. Елена Майер также отметила, что зал получился отличным.

В этом году город отмечает 363-летие. В связи с эти в День города для ялуторовчан выступят бывший солист группы «Фристайл» Сергей Дубровин и рэпер HOMIE.

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#Новости#Концерты#Ялуторовск#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
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