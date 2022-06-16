В Тюмени водитель Toyota сбил девушку-мотоциклиста

В результате аварии травмы получила 25-летняя водитель мотоцикла. В настоящее время девушка находится в больнице, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что 10 июня на трассе Тюмень — Омск произошла авария с участием внедорожника и мотоциклиста. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу движения. В результате столкновения 31-летняя девушка, управлявшая мотоциклом, погибла. Она скончалась до приезда скорой помощи.