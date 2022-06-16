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В Тюмени водитель Toyota сбил девушку-мотоциклиста

16 июня 10:57
Фото: 1Mi
Серьезная авария произошла сегодня на улице Олимпийской, 36. Здесь столкнулись автомобиль Toyota и мотоциклист. По предварительным данным, дорожно-транспортной происшествия произошло из-за нарушения правил очередности движения водителей Toyota, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области.
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Тюмень

В результате аварии травмы получила 25-летняя водитель мотоцикла. В настоящее время девушка находится в больнице, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что 10 июня на трассе Тюмень — Омск произошла авария с участием внедорожника и мотоциклиста. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу движения. В результате столкновения 31-летняя девушка, управлявшая мотоциклом, погибла. Она скончалась до приезда скорой помощи.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Мотоциклы#Валентина Бурнашева#Происшествия
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