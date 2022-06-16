В Тюмени у озера Андреевское продают люксовую базу отдыха за 64 млн рублей

Компанию банкротят с прошлого года.
«На территории расположены: баня, бассейн, гараж, теплица, небольшой огород, детский городок, спортивная зона, дом охраны. По периметру капитальный кирпичный забор. Внутренняя отделка в классическом стиле, при ремонте использованы дорогостоящие и качественные материалы»отмечается в сообщении.
В коттедже два этажа, на первом расположены кухня, огромный зал для гостей и гараж. На втором этаже есть спальни и бильярд. В помещении выполнен дизайнерский ремонт, есть бассейн. Рядом располагаются карьеры предприятия «Тюменьнеруд».