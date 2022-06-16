В Тюмени у озера Андреевское продают люксовую базу отдыха за 64 млн рублей

В коттедже два этажа, на первом расположены кухня, огромный зал для гостей и гараж. На втором этаже есть спальни и бильярд. В помещении выполнен дизайнерский ремонт, есть бассейн. Рядом располагаются карьеры предприятия «Тюменьнеруд».