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В Тюмени у озера Андреевское продают люксовую базу отдыха за 64 млн рублей

16 июня 13:57
Фото: 1Mi
В Тюмени у озера Андреевское продаётся база отдыха за 64 млн рублей, сообщает сервис Авито. На участке в 55 соток расположен огромный коттедж в 864 квадратных метров. Имущество принадлежит компании «Сибстройсервис».

Компанию банкротят с прошлого года.

«На территории расположены: баня, бассейн, гараж, теплица, небольшой огород, детский городок, спортивная зона, дом охраны. По периметру капитальный кирпичный забор. Внутренняя отделка в классическом стиле, при ремонте использованы дорогостоящие и качественные материалы»отмечается в сообщении.

Фото: Яндекс-Карты

В коттедже два этажа, на первом расположены кухня, огромный зал для гостей и гараж. На втором этаже есть спальни и бильярд. В помещении выполнен дизайнерский ремонт, есть бассейн. Рядом располагаются карьеры предприятия «Тюменьнеруд».

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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