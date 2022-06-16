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В Тюмени построят торговый центр с отдельными проходами для каждого помещения

16 июня 08:51
Фото: 1Mi
В областной столице появится торговый центр «Легенда». Особенностью объекта является специальный проход для каждого помещения павильона, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на застройщика.

Строительством центра выступает ГК «Меридиан». Планируется, что здание торгового центра будет расположено на проспекту Фармана Салманова в Тюмени. Площадь будущего торгового центра составит 1,5 тысячи квадратных метра, при этом заявленная высота потолков — 4,5 метра.

Отмечается, что для каждого помещения торгового павильона выделен специальный проход с витражным остеклением. Застройщик планирует сдать объект уже в сентябре 2022 года. Уже известны арендаторы «Легенды», среди которых «Пятерочка», кафе, пекарня и другие.

Также в областной столице рядом с набережной возведут здание бизнес-центра площадью около 13 тысяч «квадратов». Стоимость проекта пока не сообщается.

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