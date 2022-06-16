В Тюмени построят торговый центр с отдельными проходами для каждого помещения

Строительством центра выступает ГК «Меридиан». Планируется, что здание торгового центра будет расположено на проспекту Фармана Салманова в Тюмени. Площадь будущего торгового центра составит 1,5 тысячи квадратных метра, при этом заявленная высота потолков — 4,5 метра.
Отмечается, что для каждого помещения торгового павильона выделен специальный проход с витражным остеклением. Застройщик планирует сдать объект уже в сентябре 2022 года. Уже известны арендаторы «Легенды», среди которых «Пятерочка», кафе, пекарня и другие.
Также в областной столице рядом с набережной возведут здание бизнес-центра площадью около 13 тысяч «квадратов». Стоимость проекта пока не сообщается.