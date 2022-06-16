В Тюмени очистят пруд Южный с помощью биологического препарата

В Тюмени 17 июня специалисты будут чистить пруд Южный, сообщают в горадминистрации. Для этого применят биологический препарат, он должен запустить процесс самовосстановления.

Предполагается, что прозрачность воды улучшится, снизится количество водорослей. «Специалистами управления по экологии департамента городского хозяйства в предстоящую пятницу, 17 июня, будет проведен очередной этап внесения биопрепарата „Микрозим Понд Трит“ в пруд Южный. Напоминаем, биологическая очистка является эффективной и экологически безопасной альтернативой механическим методам»,сообщили городские чиновники. Ранее издание «Наш город» сообщало, что в Тюмени за 849 тысяч рублей очистят местность вокруг водоёмов и карьеров. Материалы по теме В Тюмени на пруду Утином загорелся камыш