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В Тюмени из-за репетиции выпуска ТВВИКУ ограничат движение по центральным улицам

16 июня 07:22
Фото: 1Mi
По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, на некоторых дорогах областной столицы будет ограничено движение транспорта. Это связано с репетицией церемонии выпуска лейтенантов ТВВИКУ.
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Тюмень

Сегодня, 16 июня, с 15:30 и 18 июня с 8:30 выпускники будут репетировать движение пеших колонн. В это время движение ограничат на улицах Льва Толстого, Луначарского, Ленина, Мориса Тореза, Республики и Максима Горького. Также 16 июня с 18:30 перекроют дороги на Ямской, Республики, максима Горького и Льва Толстого. Движение на этих же дорогах ограничат и 18 июня с 12:00.

Пешие колонны начнут свое движение от дома № 1 по улице Льва Толстого, пройдут по Луначарского, выйдут на улицу Ленина и продолжат двигаться по ней до пересечения с Мориса Тореза. Закончит движение колонна на площади 400-летия Тюмени.

В департаменте просят тюменцев заранее продумать маршрут движения.

Ранее «Наш город» сообщал о пробках на улице Щербакова. Образование большого дорожного затора может быть связано с работами на водопроводной сети.

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