В Тюмени из-за репетиции выпуска ТВВИКУ ограничат движение по центральным улицам

Сегодня, 16 июня, с 15:30 и 18 июня с 8:30 выпускники будут репетировать движение пеших колонн. В это время движение ограничат на улицах Льва Толстого, Луначарского, Ленина, Мориса Тореза, Республики и Максима Горького. Также 16 июня с 18:30 перекроют дороги на Ямской, Республики, максима Горького и Льва Толстого. Движение на этих же дорогах ограничат и 18 июня с 12:00.