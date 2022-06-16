В Тобольске появится «Бульвар Менделеева» с фонтаном в форме химических соединений

Бульвар планируют создать на пересечении улиц Менделеева — Комсомольский проспект. На месте установят пешеходный фонтан, который будет имитировать формулу химических соединений молекул. Также планируется разбить прогулочные зоны и архитектурные формы. Помимо того, на бульваре проведут работы по озеленению.