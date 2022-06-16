В Тобольске мужчина убил сына охотничьим ножом

По данным следствия, 14 апреля двое мужчин распивали горячительные напитки в деревне Юрмы. Между 64-летним мужчиной и его 40-летним сыном возник конфликт. В процессе спора отец достал охотничий нож и несколько раз ударил потерпевшего в грудь.
В результате, 40-летний мужчина получил раны, от которых скончался на месте.
Расследование уголовного дела подходит к концу. Следователи собрали доказательную базу и скоро направят уголовное дело для утверждения обвинительного заключения, после чего происшествие рассмотрят в суде.
Напомним, что житель областной столицы получил 8 лет тюрьмы за избиение знакомого до смерти. Мужчины также устроили застолье с алкогольными напитками, поссорились и стали драться. Тюменец ударил друга оконной рамой несколько раз, из-за чего последний скончался спустя пару дней.