В Тобольске мужчина убил сына охотничьим ножом

По данным следствия, 14 апреля двое мужчин распивали горячительные напитки в деревне Юрмы. Между 64-летним мужчиной и его 40-летним сыном возник конфликт. В процессе спора отец достал охотничий нож и несколько раз ударил потерпевшего в грудь.