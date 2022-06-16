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В Тобольске мужчина убил сына охотничьим ножом

16 июня 08:04
Фото: 1Mi
64-летний мужчина обвиняется в убийстве своего сына. Инцидент произошел в апреле в частном доме деревни Юрмы Вагайского района. Об этом сообщают в СК РФ по Тюменской области.
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Тюмень

По данным следствия, 14 апреля двое мужчин распивали горячительные напитки в деревне Юрмы. Между 64-летним мужчиной и его 40-летним сыном возник конфликт. В процессе спора отец достал охотничий нож и несколько раз ударил потерпевшего в грудь.

В результате, 40-летний мужчина получил раны, от которых скончался на месте.

Расследование уголовного дела подходит к концу. Следователи собрали доказательную базу и скоро направят уголовное дело для утверждения обвинительного заключения, после чего происшествие рассмотрят в суде.

Напомним, что житель областной столицы получил 8 лет тюрьмы за избиение знакомого до смерти. Мужчины также устроили застолье с алкогольными напитками, поссорились и стали драться. Тюменец ударил друга оконной рамой несколько раз, из-за чего последний скончался спустя пару дней.

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