nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В стоматологии Тюменского медуниверситета работникам не выдавали спецодежду

16 июня 08:06
Фото: 1Mi
Сотрудники стоматологической клиники Тюменского государственного медицинского университета пожаловались на руководство вуза в прокуратуру. По словам медиков, в заведении не соблюдались законодательные нормы — работникам не выдавали спецодежду, необходимые расходные материалы.

Итоги проверки, проведенной совместно со специалистами Роспотребнадзора, подтвердили жалобы сотрудников стоматологии — нарушения обнаружили в сферах санитарно-эпидемиологического, трудового и бюджетного законодательств, а также в области организации закупок препаратов, хранению медотходов, обработке медицинского оборудования.

По данному факту составлено несколько административных дел. В настоящее время они находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда и в управлении Роспотребнадзора.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2 годам лишения свободы условно приговорили двух тюменских хирургов. Медиков обвинили в смерти двух женщин — они скончались из-за совершенной во время операции врачебной ошибки и халатно проведенной диагностики.

#Новости#Управление Роспотребнадзора#Прокуратура#Стоматология#Нарушения#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25