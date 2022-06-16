В стоматологии Тюменского медуниверситета работникам не выдавали спецодежду

Итоги проверки, проведенной совместно со специалистами Роспотребнадзора, подтвердили жалобы сотрудников стоматологии — нарушения обнаружили в сферах санитарно-эпидемиологического, трудового и бюджетного законодательств, а также в области организации закупок препаратов, хранению медотходов, обработке медицинского оборудования.
По данному факту составлено несколько административных дел. В настоящее время они находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда и в управлении Роспотребнадзора.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2 годам лишения свободы условно приговорили двух тюменских хирургов. Медиков обвинили в смерти двух женщин — они скончались из-за совершенной во время операции врачебной ошибки и халатно проведенной диагностики.