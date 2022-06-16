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В селе Червишево в 27 км от Тюмени местные жители уже 12 лет ждут дорогу

16 июня 11:53
Фото: 1Mi
В селе Червишево Тюменского района местные жители уже много лет ждут новую дорогу, сообщает «Тюменское время». На одной из улиц населённого пункта местные жители вынуждены ходить в галошах и оставлять свои машины около других домов.

Некоторые соседи не стали дожидаться ремонта и отсыпали часть дороги за свой счёт.

«В восемь часов я поехала в травматологию, я не могла выехать. Вырвала всю защиту, я не поехала, в больницу не попала. Если ливень то мы даже дойти не сможем»,сообщила Елена Коробейник изданию.

Дорогу на улице ждут уже 12 лет, чрезвычайные службы не могут подъехать к некоторым домам. В этом году местная администрация ответила на обращения, что проект находится на согласовании. Но год назад чиновники тоже обещали сделать дорогу.

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