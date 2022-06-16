В селе Червишево в 27 км от Тюмени местные жители уже 12 лет ждут дорогу

Некоторые соседи не стали дожидаться ремонта и отсыпали часть дороги за свой счёт.
«В восемь часов я поехала в травматологию, я не могла выехать. Вырвала всю защиту, я не поехала, в больницу не попала. Если ливень то мы даже дойти не сможем»,сообщила Елена Коробейник изданию.
Дорогу на улице ждут уже 12 лет, чрезвычайные службы не могут подъехать к некоторым домам. В этом году местная администрация ответила на обращения, что проект находится на согласовании. Но год назад чиновники тоже обещали сделать дорогу.