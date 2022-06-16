Utair отменила прямые рейсы из Тюмени в Анапу

С чем связано принятие данного решения — неизвестно. Вполне вероятно, что с решением Росавиации о продлении запрета полетов в ряд южных городов, в частности, в Анапу, Геленджик, Краснодар.
На сайте авиакомпании со 2 августа билеты на рейсы из Тюмени в Анапу приобрести можно. Правда лететь придется более 7 часов — с пересадкой в Москве. Их стоимость составляет от 14 тысяч 700 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что 14 мая вылетевший из Рощино в Сочи самолет авиакомпании Ямал вернулся обратно из-за обнаруженной трещины на лобовом окне.