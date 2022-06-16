Авиакомпания Utair отменила прямые рейсы из Тюмени в Анапу. По данному маршруту авиакомпания планировала запустить полеты со 2 августа по 25 сентября по вторникам, четвергам и воскресеньям. Но на этой неделе пассажирам, купившим билеты в южный город, начали приходить уведомления об отмене рейсов и возврате денег.

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