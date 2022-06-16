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Utair отменила прямые рейсы из Тюмени в Анапу

16 июня 03:44
Фото: 1Mi
Авиакомпания Utair отменила прямые рейсы из Тюмени в Анапу. По данному маршруту авиакомпания планировала запустить полеты со 2 августа по 25 сентября по вторникам, четвергам и воскресеньям. Но на этой неделе пассажирам, купившим билеты в южный город, начали приходить уведомления об отмене рейсов и возврате денег.
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Тюмень

С чем связано принятие данного решения — неизвестно. Вполне вероятно, что с решением Росавиации о продлении запрета полетов в ряд южных городов, в частности, в Анапу, Геленджик, Краснодар.

На сайте авиакомпании со 2 августа билеты на рейсы из Тюмени в Анапу приобрести можно. Правда лететь придется более 7 часов — с пересадкой в Москве. Их стоимость составляет от 14 тысяч 700 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что 14 мая вылетевший из Рощино в Сочи самолет авиакомпании Ямал вернулся обратно из-за обнаруженной трещины на лобовом окне.

#Новости#Тюмень#Полеты#Валентина Бурнашева#Общество
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