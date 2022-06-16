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Тюменцам разрешили ходить в лес

16 июня 04:21
Фото: 1Mi
Жителям Тюменской области разрешили посещать лес. В регионе отменен запрет на посещения лесов, введенный ранее в связи с особым пожарным режимом. Как сообщили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области, собирать грибы и ягоды в лесу тюменцы могут с 17 июня.

При этом в настоящее время в области продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом находятся разведение открытого огня на дачах, садовых участках, в лесах

С 8 июня за нарушение правил пожарной безопасности ужесточено наказание. Размеры штрафов увеличены в 10 раз для физических лиц.

Напомним, накануне в Тюмени произошло несколько пожаров — на пруду Утином загорелся камыш, на Московском тракте вспыхнул тополиный пух, на улице Ветеранов — мусор. В целом с 14 по 15 июня на территории Тюменской области было зарегистрировано 8 пожаров.

В ближайшие дни в регионе ожидается сухая ясная погода. К концу недели воздух прогреется до + 26 + 28. В связи с этим на территории региона установлен третий класс пожарной опасности до 18 июня включительно.

#Новости#Пожары#Запрет#Лес#Валентина Бурнашева#Общество
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