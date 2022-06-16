Тюменской области увеличили инфраструктурный кредит на 2 млрд рублей

Дополнительные средства в размере 2,16 млрд рублей пойдут на строительство дороги в микрорайоне «Юго-Западный» и завершение работы по возведению развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.
«Федеральное финансирование позволит ускорить возведение транспортной инфраструктуры для новых быстро застраивающихся районов областного центра. По нашим подсчетам, она обеспечит комфортное передвижение 200 тысяч человек», пояснил губернатор.
Государственные займы выделяются субъектам на возведение социально значимых объектов и развитие транспортной инфраструктуры. Это новый способ привлечения инвестиций. Стоит отметить, что в прошлом году Тюменская область стала одним из десяти регионов России, получившим одобрение заявки на получение инфраструктурных кредитов. Планируется, что в регионе до 2024 года за счет этих денег будет построено 2,7 млн кв. м. на площади 342 га. Также сюда включены 13 объектов строительства, которые представляют собой комплексное развитие территорий.