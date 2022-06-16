Тюменской области увеличили инфраструктурный кредит на 2 млрд рублей

Государственные займы выделяются субъектам на возведение социально значимых объектов и развитие транспортной инфраструктуры. Это новый способ привлечения инвестиций. Стоит отметить, что в прошлом году Тюменская область стала одним из десяти регионов России, получившим одобрение заявки на получение инфраструктурных кредитов. Планируется, что в регионе до 2024 года за счет этих денег будет построено 2,7 млн кв. м. на площади 342 га. Также сюда включены 13 объектов строительства, которые представляют собой комплексное развитие территорий.