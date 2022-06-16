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Тюменский центр «Мой бизнес» открывает летнюю школу продаж

16 июня 12:23
Фото: pexels.com
Центр «Мой бизнес» 22 июня запускает «Летнюю школу продаж» для предпринимателей и руководителей отделов продаж малого бизнеса. Об этом сегодня сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Цель проекта — обмен опытом и знаний в офлайн-формате. Программа состоит из трех встреч, на которых расскажут, как построить системы продаж в малом бизнесе. На первой встрече к обсуждению предлагается тема «Стратегия и тактика продаж во времена неопределенности».

«Мы стараемся делать максимально актуальные для предпринимателей мероприятия, сейчас есть большой запрос на перезагрузку работы отделов продаж, активизацию этого направления. Школа продаж — ответ на запрос предпринимателей», пояснил руководитель Центра Дмитрий Утьев.

В программу первой встречи вошли три темы:

  • План продаж — старые и новые инструменты построения;
  • Работа со страхами в коммуникациях менеджеров по продажам и предпринимателей;
  • Где и как искать менеджеров по продажам;
  • Обсуждение актуальных вопросов предпринимателей.

В качестве спикеров заявлены:

  • Андрей Разуваев, гендиректор ЦРБФ «Франчай»;
  • Ирина Семёнова, эксперт по построению отделов продаж и работе с персоналом;
  • Ольга Ялоза, эксперт по продажам и коммуникациям.

Встречи пройдут в «Точке кипения» на базе технопарка.

Напомним, на территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники тюменского Фонда «Инвестиционное агентство» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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