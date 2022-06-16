Тюменский центр «Мой бизнес» открывает летнюю школу продаж

Цель проекта — обмен опытом и знаний в офлайн-формате. Программа состоит из трех встреч, на которых расскажут, как построить системы продаж в малом бизнесе. На первой встрече к обсуждению предлагается тема «Стратегия и тактика продаж во времена неопределенности».
«Мы стараемся делать максимально актуальные для предпринимателей мероприятия, сейчас есть большой запрос на перезагрузку работы отделов продаж, активизацию этого направления. Школа продаж — ответ на запрос предпринимателей», пояснил руководитель Центра Дмитрий Утьев.
В программу первой встречи вошли три темы:
В качестве спикеров заявлены:
Встречи пройдут в «Точке кипения» на базе технопарка.
Напомним, на территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники тюменского Фонда «Инвестиционное агентство» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.