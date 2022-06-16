Тюменский центр «Мой бизнес» открывает летнюю школу продаж

Цель проекта — обмен опытом и знаний в офлайн-формате. Программа состоит из трех встреч, на которых расскажут, как построить системы продаж в малом бизнесе. На первой встрече к обсуждению предлагается тема «Стратегия и тактика продаж во времена неопределенности».