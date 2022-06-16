Тобольск в июле останется на восемь дней без газа

На восемь дней, с 9 по 16 июля, в домах жителей Тобольска отключат газ. Здесь будут вести ремонтные работы на газораспределительной станции ООО «Газпром трансгаз Сургут». Кроме того, с сегодняшнего дня и до 23 июля в квартирах тоболяков, проживающих в нагорной части города, будет отсутствовать горячая вода.

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