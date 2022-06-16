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Тобольск в июле останется на восемь дней без газа

16 июня 08:26
Фото: 1Mi
На восемь дней, с 9 по 16 июля, в домах жителей Тобольска отключат газ. Здесь будут вести ремонтные работы на газораспределительной станции ООО «Газпром трансгаз Сургут». Кроме того, с сегодняшнего дня и до 23 июля в квартирах тоболяков, проживающих в нагорной части города, будет отсутствовать горячая вода.

В социальных сетях местные жители уже обсуждают предстоящую «безгазовую» неделю — покупать электрические плиты собираются пока не многие, но достать с верхних полок кухонных шкафов мультиварки горожане уже готовятся.

«Практически у всех есть мультиварки. Стоят без дела практически. Вот и будем варить в них. И нечего паниковать», пишет Ольга С.

По большей части местные жители относятся к отключению газа с пониманием. Горожане уверены, что лучше сейчас остаться на неделю без голубого топлива, нежели на месяц вследствие случившегося форс-мажора.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 20 июня стартует третий этап опрессовочных работ. Он продлится 12 дней. На этот раз горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах, расположенных в границе улиц Червишевский тракт, Широтной, Мельникайте, а также в микрорайоне Маяк.

#Новости#Газ#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
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