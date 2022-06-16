Теплую и ясную погоду ожидают в Тюмени в четверг

Осадков в этот день не ожидается, скорость ветра 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днём составит + 24 градуса, влажность понизится до 65%. Атмосферное давление немного ниже нормы.
Пятница будет для тюменцев самым тёплым днём, до 17:00 погода будет ясной. Воздух в областной столице прогреется до + 26 градусов, скорость южного ветра будет минимальной. Влажность около 60%.
В субботу возможен дождь с грозой и до 1 мм осадков. Непогода придёт в город ближе к 17:00. Скорость ветра до 2 метров в секунду, температура воздуха немного снизится до + 25. Влажность до 70%.
К концу недели в Тюмени ожидается переменная облачность без осадков. Скорость ветра 1-3 метра в секунду.