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Теплую и ясную погоду ожидают в Тюмени в четверг

16 июня 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 16 июня синоптики ожидают тёплую и ясную погоду, сообщает Гисметео.

Осадков в этот день не ожидается, скорость ветра 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днём составит + 24 градуса, влажность понизится до 65%. Атмосферное давление немного ниже нормы.

Пятница будет для тюменцев самым тёплым днём, до 17:00 погода будет ясной. Воздух в областной столице прогреется до + 26 градусов, скорость южного ветра будет минимальной. Влажность около 60%.

В субботу возможен дождь с грозой и до 1 мм осадков. Непогода придёт в город ближе к 17:00. Скорость ветра до 2 метров в секунду, температура воздуха немного снизится до + 25. Влажность до 70%.

К концу недели в Тюмени ожидается переменная облачность без осадков. Скорость ветра 1-3 метра в секунду.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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