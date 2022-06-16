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Стало известно, на какой срок Бакаев подписал соглашение с «Зенитом»

16 июня 15:07
Фото: pixabay.com
Воспитанник «Спартака» заключил с петербургским клубом долгосрочный контракт.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат», договор с 25-летним полузащитником будет действовать до конца сезона 2024/2025. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отметил, контракт с Бакаевым может быть продлен еще на год.

Напомним, после финала Кубка России против «Динамо» (2:1) Зелимхан заявил, что покинет стан красно-белых. Контракт истек в июне. В составе московской команды хавбек стал двукратным призером чемпионата РПЛ.

Бакаев в минувшем чемпионате провел 35 матчей. В этих матчах он забил три мяча и отдал шесть ассистов.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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