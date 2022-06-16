Стало известно, на какой срок Бакаев подписал соглашение с «Зенитом»

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат», договор с 25-летним полузащитником будет действовать до конца сезона 2024/2025. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отметил, контракт с Бакаевым может быть продлен еще на год.