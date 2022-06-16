Сначала года тюменским властям пришлось ремонтировать около 140 остановок

Около 140 обращений, касающихся порядка на остановках транспорта, поступило с начала года на портал «Тюмень наш — дом» от жителей областной столицы. Горожане сообщали о сломанных скамейках в остановочных павильонах, о скопившемся мусоре, вандальных надписях, отсутствии табличек с расписанием движения автобусов.

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