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Сначала года тюменским властям пришлось ремонтировать около 140 остановок

16 июня 05:20
Фото: "Тюмень-наш дом"
Около 140 обращений, касающихся порядка на остановках транспорта, поступило с начала года на портал «Тюмень наш — дом» от жителей областной столицы. Горожане сообщали о сломанных скамейках в остановочных павильонах, о скопившемся мусоре, вандальных надписях, отсутствии табличек с расписанием движения автобусов.

На все обращения подрядные организации реагируют оперативно — устраняют нарушения, а отчет о проделанной работе предоставляют обратившимся пользователям в виде фотографий.

Ранее «Наш Город» писал, что в эти выходные дни тюменцы активно жаловались в социальных сетях на заваленные мусором урны на остановках общественного транспорта, переполненные контейнеры во дворах домов. Также горожане отмечали некошеную траву в центре города. В некоторых районах ее высота достигала более метра.

Сегодня же большая часть жителей Тюмени жалуются на неубранный тополиный пух, который белой пеленой покрыл все газоны и тротуары.

#Новости#Благоустройство#Валентина Бурнашева#Общество
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