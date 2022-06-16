Сначала года тюменским властям пришлось ремонтировать около 140 остановок

На все обращения подрядные организации реагируют оперативно — устраняют нарушения, а отчет о проделанной работе предоставляют обратившимся пользователям в виде фотографий.
Ранее «Наш Город» писал, что в эти выходные дни тюменцы активно жаловались в социальных сетях на заваленные мусором урны на остановках общественного транспорта, переполненные контейнеры во дворах домов. Также горожане отмечали некошеную траву в центре города. В некоторых районах ее высота достигала более метра.
Сегодня же большая часть жителей Тюмени жалуются на неубранный тополиный пух, который белой пеленой покрыл все газоны и тротуары.