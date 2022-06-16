Скопление пожарных машин на улице Республики в Тюмени испугало горожан

В МЧС по Тюменской области «Нашему Город» рассказали, что в 9:47 в дежурную часть поступил вызов, сообщалось о задымлении. На тушение огня было направлено 6 единиц пожарной техники и 10 человек личного состава МЧС. К счастью, вызов оказался ложным — когда пожарные отряды прибыли на место происшествия дыма уже не было.