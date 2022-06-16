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Скопление пожарных машин на улице Республики в Тюмени испугало горожан

16 июня 05:37
Фото: 1Mi
Скопление пожарных машин заметили сегодня жители Тюмени в районе жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу Республики, 176. По словам очевидцев, также наблюдалось небольшое задымление.

В МЧС по Тюменской области «Нашему Город» рассказали, что в 9:47 в дежурную часть поступил вызов, сообщалось о задымлении. На тушение огня было направлено 6 единиц пожарной техники и 10 человек личного состава МЧС. К счастью, вызов оказался ложным — когда пожарные отряды прибыли на место происшествия дыма уже не было.

Отметим, в ближайшие дни на территории Тюменской области ожидается сухая жаркая погода. Жителям региона напоминают, что в области продолжает действовать особый потивопожарный режим — разведение огня запрещено, также как и поджигание тополиного пуха. Накануне только в Тюмени было зафиксировано три случая возгорания последнего.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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