Школьники из Тюмени прокачают креативные навыки по музыкальному промоушену

«В Тюмени очень много талантливых детей, которые каждый год участвуют в проекте „Поколение М“ и становятся победителями. Как показывает опыт работы с молодежью, сегодня недостаточно просто петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах. Нужен еще один важный навык — уметь правильно себя продвигать и позиционировать, быть заметным в регионе. А для этого нужно четко понимать, как устроена музыкальная индустрия. Приглашаю тюменцев активно проходить на нашей онлайн-платформе мастер-классы от экспертов, выполнять задания, загружать работы на сайт и бороться за право организовать крупный федеральный концерт вместе с МТС Live»,рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.