Школьники из Тюмени прокачают креативные навыки по музыкальному промоушену

На мероприятии юные жители Тюмени смогут получить и прокачать навыки по музыкальному промоушену, которые позволят продвигать свое творчество и организовывать крупные музыкальные ивенты. Кроме того, участники мастер-класса смогут побороться за эксклюзивную возможность — присоединиться к команде МТС Live и помочь организовать концерт известной российской звезды.
Мастер-класс будет доступен для всех желающих. Он пройдет 19 июня с 12:00 до 13:30. Площадку около набережной Туры предоставил мультицентр «Контора пароходства». Мероприятие рассчитано на молодых людей в возрасте от 15 до 22 лет. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
Перед ребятами выступит основатель тюменского Продюсерского центра «Нота» Виктор Борода. Он расскажет юным любителям музыки о своем опыте в сфере создания музыкального сообщества, приведет примеры продюсирования исполнителей из Тюмени.
Также эксперт подробно объяснит, как молодому артисту стать уникальным для своей аудитории. А для большей наглядности Виктор Борода разберет кейсы о создании индивидуального образа музыканта или группы, правильном подборе репертуара.
В организации успешных музыкальных мероприятий есть свои секреты, о которых расскажет Сюзанна Иванова, продюсер и руководитель сообщества развития музыкальной индустрии «Музсходка» в Тюмени. В выступлении спикера будет информация и о том, как нужно подбирать концертную площадку, декорации, и для чего перед концертом проводят саундчек.
Итогом мастер-класса по музыкальному промоушену станут видеоролики, записанные участниками. В них творческие тюменцы опишут, как они видят свою роль в организации мероприятий, поделятся идеями перспективных музыкальных направлений в будущем, вспомнят о крутых событиях в областной столице.
Видео нужно будет загрузить на сайт проекта «Поколение М» до 31 августа. Те, кто выполнят условия, будут участвовать в федеральном конкурсе. Лучших отметят специальными призами, а победитель сможет поработать со специалистами команды МТС Live и вместе организовать концерт российской поп-звезды.
«В Тюмени очень много талантливых детей, которые каждый год участвуют в проекте „Поколение М“ и становятся победителями. Как показывает опыт работы с молодежью, сегодня недостаточно просто петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах. Нужен еще один важный навык — уметь правильно себя продвигать и позиционировать, быть заметным в регионе. А для этого нужно четко понимать, как устроена музыкальная индустрия. Приглашаю тюменцев активно проходить на нашей онлайн-платформе мастер-классы от экспертов, выполнять задания, загружать работы на сайт и бороться за право организовать крупный федеральный концерт вместе с МТС Live»,рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» — это комплексная благотворительная программа. Её инициировала, а теперь организовывает компания МТС вместе с ведущими творческими объединениями, органами власти регионального и федерального уровня, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В проекте объединены идеи развития творческих детей со всей России и помощи в лечении тяжелобольных ребят. Юные таланты могут проявлять свои способности, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах, интерактивных упражнениях от знаменитостей на виртуальной площадке pokolenie.mts.ru.
Творческая группа «Поколения М» собрала более 200 признанных мастеров: модельеров Вячеслава Зайцева и Игоря Гуляева, педагогов Третьяковской галереи, режиссеров Владимира Грамматикова и Александра Адабашьяна, певицу Полину Гагарину, студию «Непоседы» и других.
Перед победителями конкурсов «Поколение М» открываются широкие возможности: от стажировок на крупнейших российских киностудиях до выставок в Третьяковской галерее, поступления в ГИТИС или выхода на большую сцену вместе с популярными артистами.