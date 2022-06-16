Сбер разработал аналитическую платформу для правительств регионов

«Оперативные данные банковской статистики помогают нам детальнее понимать процессы, происходящие в отраслях экономики, вовремя получать и фиксировать сигналы, например, о сокращении средней выручки предприятий, наращивании кассовых разрывов, снижении средних зарплат и занятости. Это нам позволяет выделять проблемные зоны для дальнейшего анализа процессов, происходящих в отраслях, а также вырабатывать меры поддержки и оценивать их эффективность. Также важны, например, данные и о потребительском поведении различных групп населения по полу, возрасту или объёму доходов, ведь анализ изменений потребительского спроса нам позволяет более точно оценить процессы трансформации и восстановления экономики»,объяснила Анастасия Алехнович, заместитель генерального директора, Аналитический центр Москвы.