Сбер представил крупным тюменским компаниям сервисы для цифровой трансформации

«Тюменская область — один из самых динамично развивающихся регионов страны. У нас есть все возможности для успешного ведения бизнеса в различных отраслях экономики. Однако стремительно меняющиеся экономические тренды вносят свои коррективы в различные бизнес-процессы. Компании стали ощущать потребность в использовании современных IT-решений, которые помогают эффективно работать в любых условиях и быстро адаптироваться к внешней среде. Очевидно, что без глобального внедрения технологических новшеств развиваться и расти уже не предоставляется возможным. Сбер предлагает множество продуктов для цифровой трансформации бизнеса. Мы готовы помогать оптимизировать процессы, что, в свою очередь, способствует увеличению прибыли и повышает конкурентоспособность на рынке. У нас уже есть успешные кейсы по трансформации тюменских компаний со Сбером, которыми мы готовы делиться с нашими клиентами»,рассказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.