Под Новосибирском построят экотехнопарк по обращению с ТКО

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о планах правительства выделить 10 миллиардов рублей на проект по развертыванию системы из восьми экотехнопарков в регионах. Эти комплексы смогут обеспечивать ежегодное вовлечение в оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Экопромышленные парки будут возведены в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. По словам Абрамченко, в правительстве очень серьезно относятся к соблюдению сроков строительства, поскольку создание экономики замкнутого цикла призвано оказать позитивное влияние на жизнь граждан.