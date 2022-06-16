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Под Новосибирском построят экотехнопарк по обращению с ТКО

16 июня 19:43
Фото: reo.ru
Экотехнопарк по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) появится в Новосибирской области. Объем инвестиций, по предварительной оценке, составит более миллиарда рублей.

В присутствии вице-премьера Виктории Абрамченко на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом пишет 360tv.ru.

По словам Буцаева, договор о сотрудничестве между РЭО и правительством Новосибирской области определяет основные аспекты совместной деятельности по созданию экопромышленного парка для утилизации отходов. Подписание соглашения прошло в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Документ содержит договоренности о строительстве экотехнопарка и вовлечении в хозяйственный оборот твердых отходов. Общий объем инвестиций составит более миллиарда рублей. Денис Буцаев заявил, что точная сумма станет известна после проведения государственной экспертизы.

Экопромышленный парк, как планируется, будет введен в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Строительство стартует во втором квартале 2023 года. РЭО берет на себя обязательства по рассмотрению заявок на оказание поддержки будущим резидентам и по созданию управляющей компании для эксплуатации инфраструктуры парка.

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о планах правительства выделить 10 миллиардов рублей на проект по развертыванию системы из восьми экотехнопарков в регионах. Эти комплексы смогут обеспечивать ежегодное вовлечение в оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов. Экопромышленные парки будут возведены в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской, Московской областях. По словам Абрамченко, в правительстве очень серьезно относятся к соблюдению сроков строительства, поскольку создание экономики замкнутого цикла призвано оказать позитивное влияние на жизнь граждан.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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