Первому «детскому саду» для пожилых тюменцев исполнилось полгода

Также напомним, что в Тюменской области действует льготная программа финансовой поддержки самозанятых «Микрозаймы для Самозанятых», по которой можно взять до полумиллиона рублей на два года. Кроме того, Тюменское Инвестиционное агентство совместно с Центром «Мой бизнес» организовали бесплатный видеокурс для начинающих самозанятых.