Первому «детскому саду» для пожилых тюменцев исполнилось полгода

Татьяна в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и успешно защитила свой проект по уходу за пожилыми.
«Запустить подобный центр мы с мужем задумали еще в 2019 году. Просчитать проект помогла Школа социального предпринимательства. Понимание сегодняшнего формата пришло немного позднее. Решили специализироваться на людях с болезнью Альцгеймера. Сейчас на постоянной основе работаем с десятью подопечными, готовы принять еще столько же», говорит предпринимательница.
В Центре Татьяны, бабушки и дедушки общаются, занимаются мелкой моторикой и музыкальной терапией. Здесь для них организовано питание: завтра, обед, ужин. Занятия проводят специалисты.
В департаменте отметили, что в с начала года в «Школу социального предпринимательства» подали заявки уже порядка 70 человек. Уже скоро начнется новая сессия. Подробнее о проекте можно узнать по телефону ШСП: +7 (3452) 49-99-44 (+242).
Также напомним, что в Тюменской области действует льготная программа финансовой поддержки самозанятых «Микрозаймы для Самозанятых», по которой можно взять до полумиллиона рублей на два года. Кроме того, Тюменское Инвестиционное агентство совместно с Центром «Мой бизнес» организовали бесплатный видеокурс для начинающих самозанятых.