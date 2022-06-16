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Первому «детскому саду» для пожилых тюменцев исполнилось полгода

16 июня 12:07
Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства
Уже полгода в Тюмени работает досуговый центр «Посиделки» для дневного пребывания пожилых жителей города. Проект придумала и воплотила в жизнь Татьяна Чернышова, выпускница «Школы социального предпринимательства», сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Татьяна в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и успешно защитила свой проект по уходу за пожилыми.

«Запустить подобный центр мы с мужем задумали еще в 2019 году. Просчитать проект помогла Школа социального предпринимательства. Понимание сегодняшнего формата пришло немного позднее. Решили специализироваться на людях с болезнью Альцгеймера. Сейчас на постоянной основе работаем с десятью подопечными, готовы принять еще столько же», говорит предпринимательница.

В Центре Татьяны, бабушки и дедушки общаются, занимаются мелкой моторикой и музыкальной терапией. Здесь для них организовано питание: завтра, обед, ужин. Занятия проводят специалисты.

В департаменте отметили, что в с начала года в «Школу социального предпринимательства» подали заявки уже порядка 70 человек. Уже скоро начнется новая сессия. Подробнее о проекте можно узнать по телефону ШСП: +7 (3452) 49-99-44 (+242).

Также напомним, что в Тюменской области действует льготная программа финансовой поддержки самозанятых «Микрозаймы для Самозанятых», по которой можно взять до полумиллиона рублей на два года. Кроме того, Тюменское Инвестиционное агентство совместно с Центром «Мой бизнес» организовали бесплатный видеокурс для начинающих самозанятых.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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