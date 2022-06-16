От Тюмени на федеральном конкурсе профмастерства выступят 14 соцработников

Далее победители регионального конкурса будут бороться за победу на федеральном уровне.
В работу конкурсной комиссии, в которую включены 11 экспертов из числа представителей органов исполнительной власти Тюменской области, Тюменской областной Думы, Общественной палаты Тюменской области, общественных организаций и Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, представлено 52 конкурсные заявки по 14 номинациям.
По итогам электронного голосования определены 34 призера конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места в своих номинациях.
Напомним, в Тюменской области принята госпрограмма «Развитие образования и науки», в которой обозначены цели и задачи по подготовке кадров для экономики региона. Также система образования, система подготовки кадров в в области развивается в соответствии с актуальными тенденциями на российском рынке труда. В прошлом году Тюменская область вступила в федеральный проект — «Эффективный регион». В его реализации в части обучения сотрудников центров занятости населения новым стандартам работы участвуют эксперты из ГК «Росатом». А одним из одним из преимуществ Тюменской области стало тесное сотрудничество Центра занятости населения и регионального департамента образования.