От Тюмени на федеральном конкурсе профмастерства выступят 14 соцработников

Напомним, в Тюменской области принята госпрограмма «Развитие образования и науки», в которой обозначены цели и задачи по подготовке кадров для экономики региона. Также система образования, система подготовки кадров в в области развивается в соответствии с актуальными тенденциями на российском рынке труда. В прошлом году Тюменская область вступила в федеральный проект — «Эффективный регион». В его реализации в части обучения сотрудников центров занятости населения новым стандартам работы участвуют эксперты из ГК «Росатом». А одним из одним из преимуществ Тюменской области стало тесное сотрудничество Центра занятости населения и регионального департамента образования.