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От Тюмени на федеральном конкурсе профмастерства выступят 14 соцработников

16 июня 13:01
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания, который проходил в Тюменской области с 1 апреля по 1 июня. Онлайн-голосованием определены 14 участников, сообщает региональный Департамент социального развития.

Далее победители регионального конкурса будут бороться за победу на федеральном уровне.

В работу конкурсной комиссии, в которую включены 11 экспертов из числа представителей органов исполнительной власти Тюменской области, Тюменской областной Думы, Общественной палаты Тюменской области, общественных организаций и Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, представлено 52 конкурсные заявки по 14 номинациям.

По итогам электронного голосования определены 34 призера конкурса, занявшие первые, вторые и третьи места в своих номинациях.

Напомним, в Тюменской области принята госпрограмма «Развитие образования и науки», в которой обозначены цели и задачи по подготовке кадров для экономики региона. Также система образования, система подготовки кадров в в области развивается в соответствии с актуальными тенденциями на российском рынке труда. В прошлом году Тюменская область вступила в федеральный проект — «Эффективный регион». В его реализации в части обучения сотрудников центров занятости населения новым стандартам работы участвуют эксперты из ГК «Росатом». А одним из одним из преимуществ Тюменской области стало тесное сотрудничество Центра занятости населения и регионального департамента образования.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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