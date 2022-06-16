“Норникель” обсуждает проект разработки месторождения лития с местными жителями

По сообщению главы Минприроды РФ Александра Козлова, месторождение будет продаваться в условиях аукциона. Начальная цена торгов составит 590 миллионов рублей. Аукцион будет проходить в третьем или четвертом квартале 2022 года. Еще в апреле корпорация «Росатом» и “Норникель” выразили намерение совместно разрабатывать Колмозерское месторождение и перерабатывать литиевое сырье, сообщают newizv.ru.