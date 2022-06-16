“Норникель” обсуждает проект разработки месторождения лития с местными жителями

В мероприятии приняли участие эксперты по защите прав коренных народов, представители администрации местных сел, а также сотрудники государственной корпорации «Росатом».
По сообщению главы Минприроды РФ Александра Козлова, месторождение будет продаваться в условиях аукциона. Начальная цена торгов составит 590 миллионов рублей. Аукцион будет проходить в третьем или четвертом квартале 2022 года. Еще в апреле корпорация «Росатом» и “Норникель” выразили намерение совместно разрабатывать Колмозерское месторождение и перерабатывать литиевое сырье, сообщают newizv.ru.
По мнению руководителя главы “Норникеля” Владимира Потанина, за счет добавления лития в производственную линейку предприятие укрепит свое положение как главного поставщика для аккумуляторной отрасли.
В начале недели в Общественной палате Мурманской области представители “Норникеля” обсудили ESG-мероприятия с представителями экологических и надзорных организаций, а также компаний по защите прав. Вопросы в сфере экологии, социальной политики и корпоративного управления планируется обсудить на встречах в Чите, Норильске и Москве.
Представитель “Норникеля” рассказал, как воздействует производство металлов на окружающую среду. На основании проведенных ESG-исследований специалисты заключили, что количество выбросов на предприятиях активно снижается. В ходе встречи также рассматривались вопросы внедрений RSG-инициатив в регионах присутствия.
В прошедший понедельник, 13 июня, подразделение “Норникеля” в Финляндии, Nornickel Harjavalta, на публичной встрече представило проект расширения производства никелевого сырья, что обеспечит жителей региона новыми рабочими местами.
В целях наращивания производства необходимо подать заявку на получение нового экологического разрешения. Участники встречи в Харьявалте большое внимание уделили вопросу влияния расширения производства на окружающую среду.
Сотрудник Nornickel Harjavalta объяснил, что рост производства не отразится негативно ни на состоянии городского водоема, ни на количестве выбросов в воздух. Уровень шума в направлении населенного пункта останется на прежнем уровне.
Таким образом, компания “Норникель” считает необходимым заблаговременно согласовывать свои мероприятия со всеми заинтересованными сторонами, а также придерживаться Целей устойчивого развития ООН.