Назначен новый глава департамента информатизации Тюменской области

Известно, что Станислав Логинов с 2018 года занимал должность замдиректора регионального департамента информатизации. До этого он работал начальником управления по ИТ и заместителем гендиректора по ИТ на птицефабрике «Боровская». С 2010 по 2016 год Станислав Логинов занимал пост сервисного менеджера, программиста, заведующего сектором аналитики и отчетности в «Центре информационных технологий Тюменской области».