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Назначен новый глава департамента информатизации Тюменской области

16 июня 06:09
Фото: 1Mi
Как сообщают в Информационном центре Правительства Тюменской области, Станислав Логинов с 16 июня займет пост директора департамента информатизации региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.
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Тюмень

Известно, что Станислав Логинов с 2018 года занимал должность замдиректора регионального департамента информатизации. До этого он работал начальником управления по ИТ и заместителем гендиректора по ИТ на птицефабрике «Боровская». С 2010 по 2016 год Станислав Логинов занимал пост сервисного менеджера, программиста, заведующего сектором аналитики и отчетности в «Центре информационных технологий Тюменской области».

Стоит отметить, что в феврале текущего года по собственному желанию с поста директора департамента информатизации региона ушла Мария Рудзевич. Решение вступило в силу 9 февраля.

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