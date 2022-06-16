На трассе Ишим – Омск возникла огромная пробка из грузовых машин

Напомним, что в Тюмени в южной части объездной дороги до конца месяца ремонтируют асфальт. Здесь постоянно стоят машины (в сторону выезда из города). Автомобилисты объезжают затор по 50 лет ВЛКСМ, Молодёжной и Ставропольской.