На трассе Ишим – Омск возникла огромная пробка из грузовых машин

Причины произошедшего пока не называются, серьёзных аварий на трассе не зафиксировано. По данным сервисов Яндекса, машины стоят по направлению в Ишим, скорость на отдельных участках минимальная.
Стоит отметить, что на трассе Р-402 в районе Богандинского тоже наблюдается пробка, но скорость машин на участке 10-20 км/ч. Небольшой затор около Ялуторовска.
Напомним, что в Тюмени в южной части объездной дороги до конца месяца ремонтируют асфальт. Здесь постоянно стоят машины (в сторону выезда из города). Автомобилисты объезжают затор по 50 лет ВЛКСМ, Молодёжной и Ставропольской.