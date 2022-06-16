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На трассе Ишим – Омск возникла огромная пробка из грузовых машин

16 июня 10:16
Фото: 1Mi
На трассе Ишим – Омск наблюдается огромная пробка в 10 километров из грузовых машин, отмечают местные жители. Здесь же проводятся дорожные работы, сообщается в паблике «Ишим пере Подслушано».

Причины произошедшего пока не называются, серьёзных аварий на трассе не зафиксировано. По данным сервисов Яндекса, машины стоят по направлению в Ишим, скорость на отдельных участках минимальная.

Стоит отметить, что на трассе Р-402 в районе Богандинского тоже наблюдается пробка, но скорость машин на участке 10-20 км/ч. Небольшой затор около Ялуторовска.

Напомним, что в Тюмени в южной части объездной дороги до конца месяца ремонтируют асфальт. Здесь постоянно стоят машины (в сторону выезда из города). Автомобилисты объезжают затор по 50 лет ВЛКСМ, Молодёжной и Ставропольской.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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