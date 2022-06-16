Молодым людям предлагается создать оптимальные для развития условия

Pravda.Ru цитирует слова парламентария, касающиеся единого госэкзамена. Отменить этот формат в большинстве случаев желают люди старшего возраста. В то же время более молодое население страны высказывается за его сохранение. По мнению парламентария, у ЕГЭ есть плюсы. Он позволяет бороться с коррупцией при поступлении в учебные учреждения. При этом выпускники защищены от несправедливой оценки преподавателей. Гулин считает, что на сегодня нет лучшей системы в плане прозрачности, чем ЕГЭ.