Молодым людям предлагается создать оптимальные для развития условия

Pravda.Ru цитирует слова парламентария, касающиеся единого госэкзамена. Отменить этот формат в большинстве случаев желают люди старшего возраста. В то же время более молодое население страны высказывается за его сохранение. По мнению парламентария, у ЕГЭ есть плюсы. Он позволяет бороться с коррупцией при поступлении в учебные учреждения. При этом выпускники защищены от несправедливой оценки преподавателей. Гулин считает, что на сегодня нет лучшей системы в плане прозрачности, чем ЕГЭ.
Депутат также рассказал о выходе России из Болонской системы образования. По его мнению, проводить эту процедуру стоит предельно осторожно, чтобы не допустить неудобства студентов, пользующихся этой системой. Нужно организовать безболезненный выход.
По информации депутата, в будущем для подрастающего поколения будут введены уроки финансовой грамотности. Знания будут даваться на уроках математики, окружающего мира, географии и обществознания.
Для помощи в поиске работы для выпускников вузов инициирован законопроект «Про первое рабочее место». В нем предлагается предпринимателей освободить частично от налогов, если они принимают на работу молодежь.