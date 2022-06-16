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Молодым людям предлагается создать оптимальные для развития условия

16 июня 15:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В регионах России необходимо организовать достойные условия для удовлетворения потребностей молодежи. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от партии «Новые люди» Максим Гулин.

Pravda.Ru цитирует слова парламентария, касающиеся единого госэкзамена. Отменить этот формат в большинстве случаев желают люди старшего возраста. В то же время более молодое население страны высказывается за его сохранение. По мнению парламентария, у ЕГЭ есть плюсы. Он позволяет бороться с коррупцией при поступлении в учебные учреждения. При этом выпускники защищены от несправедливой оценки преподавателей. Гулин считает, что на сегодня нет лучшей системы в плане прозрачности, чем ЕГЭ.

Депутат также рассказал о выходе России из Болонской системы образования. По его мнению, проводить эту процедуру стоит предельно осторожно, чтобы не допустить неудобства студентов, пользующихся этой системой. Нужно организовать безболезненный выход.

По информации депутата, в будущем для подрастающего поколения будут введены уроки финансовой грамотности. Знания будут даваться на уроках математики, окружающего мира, географии и обществознания.

Для помощи в поиске работы для выпускников вузов инициирован законопроект «Про первое рабочее место». В нем предлагается предпринимателей освободить частично от налогов, если они принимают на работу молодежь.

#Новости#Алина Ибрагимова#Экономика
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