В прошлом российской фирме Cyberia Limited (ООО «Сайбериа Лимитед») Институт развития интернета выделил более 260 миллионов на создание компьютерной игры «Смута», посвященной периоду Смутного времени в России. Cyberia Limited стала лучшей в конкурсе на создание национального контента в цифровой среде. В ИРИ подчеркнули, что деньги они выделяют на разработку концепции игры и самого проекта. На сессии Гореславский подчеркнул, что игру завершат где-то через 1,5 года.