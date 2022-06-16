ИРИ переведет не менее 1 млрд рублей на компьютерные игры в 2022 году

Информагентство tass.ru пишет, что в 2022 году ИРИ вложит порядка одного миллиарда рублей в производство игр. Средства станут частью софинансирования. Компания оплатит часть разработки с пониманием рыночных механизмов, рассчитывая, что игра станет популярной в азиатских странах, отметил Гореславский, выступая на сессии «Кто зарабатывает на видеоиграх сегодня и кто заработает в будущем?» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Эксперт подчеркнул, что в настоящее время в России немало любителей компьютерных игр и специалистов, умеющих их делать профессионально.
Не исключено, что «незашоренный» взгляд, без надзора больших компаний, с продвинутым маркетингом, справится с поставленной задачей неплохо. ИРИ готов финансировать и двигаться в связке как с корпорациями, так и с мелкими студиями, которых на данный момент насчитывается десятки, говорит собеседник издания.
В прошлом российской фирме Cyberia Limited (ООО «Сайбериа Лимитед») Институт развития интернета выделил более 260 миллионов на создание компьютерной игры «Смута», посвященной периоду Смутного времени в России. Cyberia Limited стала лучшей в конкурсе на создание национального контента в цифровой среде. В ИРИ подчеркнули, что деньги они выделяют на разработку концепции игры и самого проекта. На сессии Гореславский подчеркнул, что игру завершат где-то через 1,5 года.