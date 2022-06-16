Глава РЭО Буцаев назвал причины проблем в отрасли обращения с ТКО

По сообщению издания, Буцаев рассказал, что в России сформирован институт региональных операторов, куда входит 181 компания. Они достаточно устойчивы, но проблемы есть. В первую очередь это интересная ситуация с тарифами. В начале мусорной реформы в 2019 году регионы установили тарифы, но сделали это на свое усмотрение - кто сколько захотел. В результате образовался огромный разрыв в стоимости за услугу по вывозу мусора, а обоснование было слабым и без привязки к инвестиционной составляющей. Это затормозило инвестиционный процесс.