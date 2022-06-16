Глава РЭО Буцаев назвал причины проблем в отрасли обращения с ТКО

Он отметил, что в 2019 году регионы сформировали тарифы без привязки к инвестиционной составляющей, что привело к большой разнице в стоимости за услугу по вывозу ТКО.
По сообщению издания, Буцаев рассказал, что в России сформирован институт региональных операторов, куда входит 181 компания. Они достаточно устойчивы, но проблемы есть. В первую очередь это интересная ситуация с тарифами. В начале мусорной реформы в 2019 году регионы установили тарифы, но сделали это на свое усмотрение - кто сколько захотел. В результате образовался огромный разрыв в стоимости за услугу по вывозу мусора, а обоснование было слабым и без привязки к инвестиционной составляющей. Это затормозило инвестиционный процесс.
Еще одной причиной проблем является недостаточно быстрая работа по подготовке территорий к строительству отраслевой инфраструктуры. У подавляющего большинства регионов Российской Федерации нет места для таких объектов, а если есть, то участки требуют экспертизы, подготовки проектно-сметной документации. Поэтому в прошлом году было отобрано всего 5 проектов, которые соответствовали всем требованиям. В этом году таких проектов три. При этом со стороны правительства им оказываются меры поддержки.
«В декабре правительство утвердило зеленые облигации. В настоящий момент мы можем привлечь с рынка 100 млрд рублей, а выдать их под субсидированную ключевую ставку с ценником в районе 4–5% годовых. Это беспрецедентно дешевые ресурсы в текущих реалиях, так деньги еще не предлагались», — сказал Буцаев.
Помимо этого, Российский экологический оператор помогает с подбором участков для строительства отраслевой инфраструктуры. К 2024 году стоит задача построить восемьсот пятьдесят таких объектов, общая стоимость которых составит порядка 450 миллиардов рублей.
Исходя из всего этого, в РЭО призывают регионы начать работу уже сегодня и двигаться к сбору любой конструкции, но она должна быть привлекательной для инвесторов, подразумевать возможность привлечения денег на возвратной основе. По словам Буцаева, регионы страны должны принять определенную финансовую нагрузку, а РЭО будет оказывать им необходимую помощь.