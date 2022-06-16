Депутаты гордумы поблагодарили медицинских работников за труд в канун праздника

«Без вас не будет ничего. От лица всех тюменцев хочу поблагодарить вас и извиниться за то, что в своей привычной работе вы не всегда слышите от пациентов слова благодарности. Быть доктором — это выбор на всю жизнь. Даже с уходом на пенсию врачи и медсестры помогают, заботятся, дают квалифицированные советы тем, кто в них нуждается»,сказал Виктор Александрович.