Депутаты гордумы поблагодарили медицинских работников за труд в канун праздника

Поликлиника состоит из пяти корпусов, в которых трудятся около 700 медицинских работников. Они обслуживают 125 тысяч горожан, около 25 тысяч из них — дети. Депутаты на протяжении многих лет сотрудничают с учреждением. В рамках работы волонтерского центра Думы поликлинике оказана помощь на приобретение стоматологического оборудования, бесконтактных термометров.
«Каждый раз, бывая у вас в гостях, мы видим, что коллектив осваивает новые виды медицинской помощи, внедряет современные технологии. Это значит, что учреждение динамично развивается. Ваш профессиональный праздник — еще один повод сказать слова благодарности всему медицинскому сообществу за нелегкую и важную работу. Мира, добра, радости вам и вашим семьям!»обратился к сотрудникам поликлиники Дмитрий Осипов.
Виктор Бронников обратил внимание на то, что медицинские работники сопровождают человека на протяжении всей жизни. Они помогают появиться на свет, врачам доверяют самое главное — здоровье.
«Без вас не будет ничего. От лица всех тюменцев хочу поблагодарить вас и извиниться за то, что в своей привычной работе вы не всегда слышите от пациентов слова благодарности. Быть доктором — это выбор на всю жизнь. Даже с уходом на пенсию врачи и медсестры помогают, заботятся, дают квалифицированные советы тем, кто в них нуждается»,сказал Виктор Александрович.
Сергей Пыхалов отметил профессиональную ответственность коллектива поликлиники. Он пожелал сотрудникам здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия.
«Профессия врача и медицинской сестры — это призвание, которое требует полной душевной отдачи, милосердия и готовности прийти на помощь людям в любое время. Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех, кому вы подарили радость жизни и веру в свои силы»,сказал народный избранник.
Депутаты вручили Почетные грамоты и Благодарности Тюменской городской Думы 18 медикам. Продолжили праздник творческие номера, подготовленные детьми сотрудников поликлиники, и общее фото на память.